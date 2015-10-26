Нужен фильтр для joomshoping по атрибутам, Jooomla 3.4

Интересует длительное сотрудничество! Предложение состоит в следующем. Вы создаете сайт по примерному ТЗ (обычный с понятной навигацией, ничего лишнего) и получаете 3 $ с каждого заказа. По предварительным расчётам, ваш доход в месяц может составлять 360$, а ...