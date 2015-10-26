Нужен фильтр для joomshoping по атрибутам, Jooomla 3.4

$40
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка115 просмотров
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Фильтр   должен осуществлять поиск товаров по атрибутам. Цвет должен  выводится картинкой. например как на в этом демонстрационном  блоке http://demex.nevigen.com/ru/cars.html

8 лет назад
ok_singer777
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад