Добавить расширения, сделать меню, цвет. Интернет-магазин должен быть действующий. Категории и товары могу сама заполнить.
Нужен фильтр для joomshoping по атрибутам, Jooomla 3.4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Фильтр должен осуществлять поиск товаров по атрибутам. Цвет должен выводится картинкой. например как на в этом демонстрационном блоке http://demex.nevigen.com/ru/cars.html
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