Требуются разовые работы по OpenCart

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки157 просмотров
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1. Изменение корзины, оформления заказа

2. Доработки по функционалу

3. Умение писать парсеры.

Цену и срок

OpenCart
8 лет назад
Askhat
Аскар 
41 годКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад