Есть задача - создание интернет-магазина с нуля (или шаблон?) по продаже материалов для наращивания ресниц. Хотелось бы узнать стоимость такого сайта "под ключ" . Имеется домен в зоне .Com Вот обязательные требования к сайту:

1. Мобильная адаптация.

2. Англоязычная версия.

3. Учет товаров (битрикс? )

4. Интеграция инфо с сайта курьерской службы.

5. Интеграция платёжной системы в которой можно оплачивать банковскими картами.

6. Возможность оплаты paypal

7. Автоматически скидки в корзине в зависимости от суммы покупки.

8. Seo friendly

9. Дизайн.

10. Возможно, помощь в составлении правильных текстов в разделах типо "о нас"

Сайт без всяких лишних флеш примочек, строгий.