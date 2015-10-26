Создание интернет магазина

Интернет-магазиныЗакрыт21 заявка198 просмотров
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Есть задача -  создание интернет-магазина с нуля (или шаблон?) по продаже материалов для наращивания ресниц. Хотелось бы узнать стоимость такого сайта "под ключ" . Имеется домен в зоне .Com Вот обязательные требования к сайту:

1. Мобильная адаптация. 

2. Англоязычная версия. 

3. Учет товаров (битрикс? )

4. Интеграция инфо с сайта курьерской службы. 

5. Интеграция платёжной системы в которой можно оплачивать банковскими картами. 

6. Возможность оплаты paypal

7. Автоматически скидки в корзине в зависимости от суммы покупки. 

8. Seo friendly 

9. Дизайн. 

10. Возможно,  помощь в составлении правильных текстов в разделах типо "о нас" 

Сайт без всяких лишних флеш примочек,  строгий.  

8 лет назад
qwerti_ru
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад