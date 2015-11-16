Перенос сайта с движка на движок

Когда я обратился к Андрею, выхода уже, можно сказать, не было. Два программиста, работавшие до этого и суммарно проколебавшиеся 3 недели, не сделали ничего. Андрей назвал срок в 3 дня и уложился заблаговременно, при этом учел все мои пожелания и сделал даже больше, чем от него было нужно. Более того, ценник более чем адекватен. Обязательно продолжу сотрудничество с этим исполнителем. Профессионализм, быстрота работы, комфортная коммуникация, исполнение всех задач в крайне сжатые сроки - все это я получил, сотрудничая с Андреем! Настоятельно рекомендую!