Перенос сайта с движка на движок

$120
Интернет-магазиныЗавершен3 заявки276 просмотров
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Нужен перенос интернет-магазина, разработанного на Startex CMS, на OCShop или OCStore.

Фактически требуется: 

перенести шаблон сайта с движка на движок;

перенести все содержимое товаров и категорий (включая картинки, ЧПУ-адреса,

описания, мета-теги и т.д.) на новый сайт. В общем, сделать так, чтобы поисковики

этого не заметили;

в самом движке оставить только необходимый функционал.

Срок – три дня, прошу не нарушать. Справившийся исполнитель получит отзыв и продолжительное дальшейшее сотрудничество.

8 лет назад
Shuravi
30 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
shops-dev
Рушиц 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$120
3 дня
Когда я обратился к Андрею, выхода уже, можно сказать, не было. Два программиста, работавшие до этого и суммарно проколебавшиеся 3 недели, не сделали ничего. Андрей назвал срок в 3 дня и уложился заблаговременно, при этом учел все мои пожелания и сделал даже больше, чем от него было нужно. Более того, ценник более чем адекватен. Обязательно продолжу сотрудничество с этим исполнителем. Профессионализм, быстрота работы, комфортная коммуникация, исполнение всех задач в крайне сжатые сроки - все это я получил, сотрудничая с Андреем! Настоятельно рекомендую!
Все норм. Рекомендую.