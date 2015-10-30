Доделать интернет-магазин на modx

$280
Интернет-магазиныЗакрыт11 заявок234 просмотра
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Нужно доделать интернет магазин body-creator.ru . Программист, что делал - бросил работу на 1/3 пути.

Не готово:

Оформление заказа

Немного функционала(лидер продаж, товар дня)

Подбор спортивного питание

Оформление статей

Так же нужно сделать сайт адаптивным. 

Сроки не большие и желательно начать работу сегодня-завтра.

Предлагайте свои цены(но не намного выше указанного бюджета) и сроки!

MODX
8 лет назад
NikSSMTV
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад