Доделать интернет-магазин на modx

1. Изменение корзины, оформления заказа 2. Доработки по функционалу 3. Умение писать парсеры. Цену и срок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доделать интернет магазин body-creator.ru . Программист, что делал - бросил работу на 1/3 пути.
Не готово:
Оформление заказа
Немного функционала(лидер продаж, товар дня)
Подбор спортивного питание
Оформление статей
Так же нужно сделать сайт адаптивным.
Сроки не большие и желательно начать работу сегодня-завтра.
Предлагайте свои цены(но не намного выше указанного бюджета) и сроки!
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