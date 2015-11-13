Верстка и адаптация простого интернет магазина

$130
Интернет-магазиныЗавершен8 заявок288 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сверстать простой интернет магазин по продаже дизайнерской одежды на cms joomla 3.3 + joomshopping, (или любая другая, предлагайте свои варианты)

Магазину не требуется прием платежей и выгрузка товаров.

Дизайн для каждой страницы в формате psd и ТЗ для отработки имеется.

Срок - 10 дней.

Эскизы (несколько страниц) - во вложении.

ТЗ вышлю для ознакомления.

Просьба оставлять заявки только исполнителям, посредникам и " начинающим" не обращаться.

Особое внимание - на сроки отработки, задержки и переносы - недопустимы.

8 лет назад
xenmayer
Никита 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
shops-dev
Рушиц 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$120
7 дней
Качественная работа, рекомендую. Немного не уложились в срок.
Все прошло без эксцессов)