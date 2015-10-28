Создать интернет-магазин под ключ

Нужен специалист по настройке магазинов на ecwid.com . [b]1. Настройка доставки.[/b] Нужно сделать так, чтобы к стоимости товара, плюсовалась стоимость доставки. Доставляться будет из Украины. Вот что в Эквиде пишут по этому поводу: Сейчас в Эквиде не подключены почтовые службы ...