Нужно доделать интернет магазин body-creator.ru . Программист, что делал - бросил работу на 1/3 пути. Не готово: Оформление заказа Немного функционала(лидер продаж, товар дня) Подбор спортивного питание Оформление статей Так же нужно сделать сайт адаптивным. Сроки не большие и желательно начать работу сегодня-завтра. Предлагайте ...
Нужен специалист для настройки Интернет магазина на движке ecwid
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Нужен специалист по настройке магазинов на ecwid.com .
1. Настройка доставки.
Нужно сделать так, чтобы к стоимости товара, плюсовалась стоимость доставки. Доставляться будет из Украины.
Вот что в Эквиде пишут по этому поводу:
Сейчас в Эквиде не подключены почтовые службы Украины для автоматического расчета стоимости доставки. Однако, вы можете сами создать собственный способ доставки, в этой статье подробно рассказано, как это можно сделать - https://help.ecwid.com/customer/ru/portal/articles/1161340
2. Настройка оплаты.
Сейчас подключена возможность оплаты через Paypal. Но к стоимости товара не прибавляется стоимость за доставку. В общем нужно как-то сделать, чтобы при оплате через Paypal к стоимости товара плюсоваласm стоимость доставки.
Также нужно подключить стоимость оплаты через Приват24, естественно нужно чтобы к сумме товара плюсовалась стоимость доставки.
Вот что в Эквиде пишут про подключение других способов оплаты:
Подключение собственного способа оплаты возможен двумя способами:
- Если платежный сервис поддерживает эмуляцию Authorize.NET SIM, вы можете выбрать соответствующий способ в настройках оплаты панели управления Эквида и указать все необходимые данные для него https://help.ecwid.com/customer/en/portal/articles/1163984-authorize-net-emulation
- Если сервис не поддерживает эмуляцию, то обратившись к сторонним разработчикам, вы можете разрабтать с ними специальный скрипт, который будет выполнять роль моста между Эквидом и платежным сервисом для обработки платежей
Чтобы успешно работали 2 способа оплаты: Paypal и Приват24, и чтобы при оплате к стоимости товара плюсовалась стоимость товара.
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