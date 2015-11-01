Нужен специалист для настройки Интернет магазина на движке ecwid

Нужен специалист по настройке магазинов на ecwid.com .

1. Настройка доставки.

Нужно сделать так, чтобы к стоимости товара, плюсовалась стоимость доставки. Доставляться будет из Украины.

Вот что в Эквиде пишут по этому поводу:

Сейчас в Эквиде не подключены почтовые службы Украины для автоматического расчета стоимости доставки. Однако, вы можете сами создать собственный способ доставки, в этой статье подробно рассказано, как это можно сделать - https://help.ecwid.com/customer/ru/portal/articles/1161340

2. Настройка оплаты.

Сейчас подключена возможность оплаты через Paypal. Но к стоимости товара не прибавляется стоимость за доставку. В общем нужно как-то сделать, чтобы при оплате через Paypal к стоимости товара плюсоваласm стоимость доставки.

Также нужно подключить стоимость оплаты через Приват24, естественно нужно чтобы к сумме товара плюсовалась стоимость доставки.

Вот что в Эквиде пишут про подключение других способов оплаты:

Подключение собственного способа оплаты возможен двумя способами:

Если платежный сервис поддерживает эмуляцию Authorize.NET SIM, вы можете выбрать соответствующий способ в настройках оплаты панели управления Эквида и указать все необходимые данные для него https://help.ecwid.com/customer/en/portal/articles/1163984-authorize-net-emulation

Если сервис не поддерживает эмуляцию, то обратившись к сторонним разработчикам, вы можете разрабтать с ними специальный скрипт, который будет выполнять роль моста между Эквидом и платежным сервисом для обработки платежей

Чтобы успешно работали 2 способа оплаты: Paypal и Приват24, и чтобы при оплате к стоимости товара плюсовалась стоимость товара.