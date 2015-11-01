Нужен специалист для настройки Интернет магазина на движке ecwid

$80
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки365 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен специалист по настройке магазинов на ecwid.com .

1. Настройка доставки.

Нужно сделать так, чтобы к стоимости товара, плюсовалась стоимость доставки. Доставляться будет из Украины.

Вот что в Эквиде пишут по этому поводу:

Сейчас в Эквиде не подключены почтовые службы Украины для автоматического расчета стоимости доставки. Однако, вы можете сами создать собственный способ доставки, в этой статье подробно рассказано, как это можно сделать - https://help.ecwid.com/customer/ru/portal/articles/1161340

2. Настройка оплаты.

Сейчас подключена возможность оплаты через Paypal. Но к стоимости товара не прибавляется стоимость за доставку. В общем нужно как-то сделать, чтобы при оплате через Paypal к стоимости товара плюсоваласm стоимость доставки.

Также нужно подключить стоимость оплаты через Приват24, естественно нужно чтобы к сумме товара плюсовалась стоимость доставки.

Вот что в Эквиде пишут про подключение других способов оплаты:

Подключение собственного способа оплаты возможен двумя способами:

  • Если платежный сервис поддерживает эмуляцию Authorize.NET SIM, вы можете выбрать соответствующий способ в настройках оплаты панели управления Эквида и указать все необходимые данные для него https://help.ecwid.com/customer/en/portal/articles/1163984-authorize-net-emulation
  • Если сервис не поддерживает эмуляцию, то обратившись к сторонним разработчикам, вы можете разрабтать с ними специальный скрипт, который будет выполнять роль моста между Эквидом и платежным сервисом для обработки платежей
Обязательные требования:

Чтобы успешно работали 2 способа оплаты: Paypal и Приват24, и чтобы при оплате к стоимости товара плюсовалась стоимость товара.

8 лет назад
Anokalintik
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
  • Похожие заказы

  • Доделать интернет-магазин на modx

    $280

    Нужно доделать интернет магазин body-creator.ru . Программист, что делал - бросил работу на 1/3 пути. Не готово: Оформление заказа Немного функционала(лидер продаж, товар дня) Подбор спортивного питание Оформление статей Так же нужно сделать сайт адаптивным.  Сроки не большие и желательно начать работу сегодня-завтра. Предлагайте ...

    MODX
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать магазин на PrestaShop

    $40

    Доработать главную стр и карточку товара под макет... все исходники есть! Макет почти 1в1 с дефолтной темой. Напишу более подробно что и куда в личных!  Нужен человек умеющий натягивать шаблоны на данный движок!

    Prestashop
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Легкий редизайн сайта

    $70

    Здравствуйте! Назрела необходимость провести редизайн сайта, и может быть, не совсем легкий, если посмотрите. Сайт на платформе Nethouse, примерные шаги описаны здесь http://nethouse.ru/blog/246, сам сайт (не знаю, можно ли публиковать) - shoes-italy.ru. Грязными тряпками не кидайте, сайт ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка и адаптация простого интернет магазина

    $130

    Сверстать простой интернет магазин по продаже дизайнерской одежды на cms joomla 3.3 + joomshopping, (или любая другая, предлагайте свои варианты) Магазину не требуется прием платежей и выгрузка товаров. Дизайн для каждой страницы в формате psd и ТЗ ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перенос сайта с движка на движок

    $120

    Нужен перенос интернет-магазина, разработанного на Startex CMS, на OCShop или OCStore. Фактически требуется:  перенести шаблон сайта с движка на движок; перенести все содержимое товаров и категорий (включая картинки, ЧПУ-адреса, описания, мета-теги и т.д.) на новый ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание интернет магазина

    Есть задача -  создание интернет-магазина с нуля (или шаблон?) по продаже материалов для наращивания ресниц. Хотелось бы узнать стоимость такого сайта "под ключ" . Имеется домен в зоне .Com Вот обязательные требования к сайту: 1. Мобильная ...

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад