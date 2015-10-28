Легкий редизайн сайта

Здравствуйте!

Назрела необходимость провести редизайн сайта, и может быть, не совсем легкий, если посмотрите. Сайт на платформе Nethouse, примерные шаги описаны здесь http://nethouse.ru/blog/246, сам сайт (не знаю, можно ли публиковать) - shoes-italy.ru. Грязными тряпками не кидайте, сайт создавался самостоятельно по лекалам Nethouse года 2 назад, естественно, там много чего этакого...))

В общем, нужно быстро, как всегда, и весело! Спасибо.