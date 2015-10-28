Легкий редизайн сайта

Нужно доделать интернет магазин body-creator.ru . Программист, что делал - бросил работу на 1/3 пути. Не готово: Оформление заказа Немного функционала(лидер продаж, товар дня) Подбор спортивного питание Оформление статей Так же нужно сделать сайт адаптивным. Сроки не большие и желательно начать работу сегодня-завтра. Предлагайте ...
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Здравствуйте!
Назрела необходимость провести редизайн сайта, и может быть, не совсем легкий, если посмотрите. Сайт на платформе Nethouse, примерные шаги описаны здесь http://nethouse.ru/blog/246, сам сайт (не знаю, можно ли публиковать) - shoes-italy.ru. Грязными тряпками не кидайте, сайт создавался самостоятельно по лекалам Nethouse года 2 назад, естественно, там много чего этакого...))
В общем, нужно быстро, как всегда, и весело! Спасибо.
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