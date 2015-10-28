Перенести магазин с неткат на опенкарт

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок181 просмотр
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Необходимо перенести полностью магазин с неткат на опенкарт с товарами, статьями и тд сохранив при этом url. С Вас срок и стоимость и дальнейшее сопровождение проекта

8 лет назад
lazarenko_aa
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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