Перенести магазин с неткат на опенкарт

Нужен специалист по настройке магазинов на ecwid.com . [b]1. Настройка доставки.[/b] Нужно сделать так, чтобы к стоимости товара, плюсовалась стоимость доставки. Доставляться будет из Украины. Вот что в Эквиде пишут по этому поводу: Сейчас в Эквиде не подключены почтовые службы ...
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Необходимо перенести полностью магазин с неткат на опенкарт с товарами, статьями и тд сохранив при этом url. С Вас срок и стоимость и дальнейшее сопровождение проекта
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