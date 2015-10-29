Ротатор (слайдер) товаров для PrestaShop 1.5

Здравствуйте! Нужно создать интернет-магазин, с синхронизацией 1 с + разработать мобильную версию(имеется тз). Нужен [u]уникальный Дизайн [/u] (имеется ТЗ). 4 страницы - должны быть в объеме (перспектива). Картинка имитирующая наш офис (картинки и фото прилагаются). Остальные страницы не в объеме. Интернет магазин ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать ротатор (слайдер) товаров для интернет магазина который будет размещён в боковой панели сайта.
Можно просто переделать существующий модуль, как пример модуль новых товаров на моём сайте technomarket.biz.ua (находится в левой боковой колонке и проматывает все новые товары. Нужно сделать тоже самое но только не для новых товаров или товаров со скидкой (таких модулей полно, готовых и в свободном бесплатном доступе для скачивания), а для разных товаров из разных групп.
ТЗ:
1) Ротатор (слайдер) должен встраиваться в боковую панель сайта, соответственно должен быть виден на всех страницах
2) Ротатор должен проматывать определённые товары (нужно чтобы в админке модуля была возможность отметить галочкой несколько товаров из разных групп, которые в следствии будут отображаться в слайдере/ротаторе)
3) Должна быть возможность настраивать количество товаров которые будут отображаться одновременно (как пример 2 товара занимают высоту блока на сайте, скажем в 400 пикселей, ставим в настройка 3 товара, высота блока меняется на 600 пикселей и одновременно уже видно 3 товара и т.д.)
4) Слайдер должен выводить: картинку товара / наименование товара / цену товара
5) Товары в ротаторе должны быть кликабельны (ссылка соответственно на страницу товара который отображается в ротаторе)
Как я уже говорил, можно взять за основу готовый модуль и переделать его под эти требования.
Прошу сразу указывать стоимость работы и срок выполнения.
Жду адекватных предложений.
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