Ротатор (слайдер) товаров для PrestaShop 1.5

Требуется создать ротатор (слайдер) товаров для интернет магазина который будет размещён в боковой панели сайта.

Можно просто переделать существующий модуль, как пример модуль новых товаров на моём сайте technomarket.biz.ua (находится в левой боковой колонке и проматывает все новые товары. Нужно сделать тоже самое но только не для новых товаров или товаров со скидкой (таких модулей полно, готовых и в свободном бесплатном доступе для скачивания), а для разных товаров из разных групп.

ТЗ:

1) Ротатор (слайдер) должен встраиваться в боковую панель сайта, соответственно должен быть виден на всех страницах

2) Ротатор должен проматывать определённые товары (нужно чтобы в админке модуля была возможность отметить галочкой несколько товаров из разных групп, которые в следствии будут отображаться в слайдере/ротаторе)

3) Должна быть возможность настраивать количество товаров которые будут отображаться одновременно (как пример 2 товара занимают высоту блока на сайте, скажем в 400 пикселей, ставим в настройка 3 товара, высота блока меняется на 600 пикселей и одновременно уже видно 3 товара и т.д.)

4) Слайдер должен выводить: картинку товара / наименование товара / цену товара

5) Товары в ротаторе должны быть кликабельны (ссылка соответственно на страницу товара который отображается в ротаторе)

Как я уже говорил, можно взять за основу готовый модуль и переделать его под эти требования.

Прошу сразу указывать стоимость работы и срок выполнения.

Жду адекватных предложений.