olegtechnov

Купил и установил новый шаблон на сайт. Наделся он не идеально, а потому нужно сделать некоторые доработки ТЗ: 1) Убрать правую колонку чтобы она не отображалась, в новом шаблоне её быть не должно. Шаблон называется ...
- $25Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
1) Исправить ошибку в Prestashop Суть проблемы: не работает добавление товара в ручном режиме в админке сайта На сайте работает парсинг товаров. При парсинге товары соответственно добавляются нормально. Но при попытке добавить товар вручную возникает ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется создать ротатор (слайдер) товаров для интернет магазина который будет размещён в боковой панели сайта. Можно просто переделать существующий модуль, как пример модуль новых товаров на моём сайте technomarket.biz.ua (находится в левой боковой колонке и проматывает ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Суть проблемы: После добавления товара в корзину человек заполняет форму заказа и нажимает на кнопку "Оплатить через Интеркассу" после чего попадает на страницу редиректа на платёжную систему, но редирект не работает и как результат клиент видит ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт рабочий, но после изменения отображения валюты в фронтофисе, появился такой баг: при открытии главной страницы (по адресу мой_сайт.сом) главная страница не открывается, вместо неё просто белый экран. Если с указанием полного адреса типа мой_сайт/index.php, ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад
1) Требуется настроить модуль оплаты Интеркасса 2.0 на сайте PrestaShop 1.6.0.11. Суть проблемы: Модуль работает, оплату принимает, но он не получает ответ от интеркассы об успешной оплате и как следствие не создаёт заказы и/или не меняет статус ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется настроить парсинг товаров с стороннего Интерент магазина на мой сайт. API для этого есть (php файлы, указанны во вложении). Мой сайт на базе CMS PrestaShop 1.6.0.11 Спарсить нужно: 1) Товары с описанием 2) Категории товаров 3) Картинками (без водяных ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется установить модуль "Быстрый заказ" такой как этот: http://prestalab.ru/menju-i-bloki/80-bystryj-zakaz-na-e-mail.html http://webnewbie.ru/modules/blogwp/wordpress/prestashop/modul-pokupki-za-odin-klik.html Интернет магазин электроники, новый, работает на PrestaShop 1.5.4.1 Хоть есть готовый модуль и он работает на моей версии Престы, но по какой то причине, если я устанавливаю данный ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад