olegtechnov

Олег olegtechnov

 
39 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Допилить шаблон в PrestaShop 1.5.4

    $25

    Купил и установил новый шаблон на сайт. Наделся он не идеально, а потому нужно сделать некоторые доработки ТЗ: 1) Убрать правую колонку чтобы она не отображалась, в новом шаблоне её быть не должно. Шаблон называется ...

    HTMLPrestashop
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Исправить ошибку в Prestashop 1.6 + написать скрипты

    1) Исправить ошибку в Prestashop  Суть проблемы: не работает добавление товара в ручном режиме в админке сайта На сайте работает парсинг товаров. При парсинге товары соответственно добавляются нормально. Но при попытке добавить товар вручную возникает ...

    Prestashop
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ротатор (слайдер) товаров для PrestaShop 1.5

    Требуется создать ротатор (слайдер) товаров для интернет магазина который будет размещён в боковой панели сайта. Можно просто переделать существующий модуль, как пример модуль новых товаров на моём сайте technomarket.biz.ua (находится в левой боковой колонке и проматывает ...

    Prestashop
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Допилить модуль оплаты (не работает редирект)

    $10

    Суть проблемы: После добавления товара в корзину человек заполняет форму заказа и нажимает на кнопку "Оплатить через Интеркассу" после чего попадает на страницу редиректа на платёжную систему, но редирект не работает и как результат клиент видит ...

    Prestashop
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Исправить неполадки в PrestaShop 1.5.4.1

    Сайт рабочий, но после изменения отображения валюты в фронтофисе, появился такой баг: при открытии главной страницы (по адресу мой_сайт.сом) главная страница не открывается, вместо неё просто белый экран. Если с указанием полного адреса типа мой_сайт/index.php, ...

    PrestashopКарточки товаров
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить модуль Интеркасса на PrestaShop и другое

    1) Требуется настроить модуль оплаты Интеркасса 2.0 на сайте PrestaShop 1.6.0.11. Суть проблемы: Модуль работает, оплату принимает, но он не получает ответ от интеркассы об успешной оплате и как следствие не создаёт заказы и/или не меняет статус ...

    Prestashop
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсинг товаров (интегрировать API в CMS PrestaShop)

    Требуется настроить парсинг товаров с стороннего Интерент магазина на мой сайт. API для этого есть (php файлы, указанны во вложении). Мой сайт на базе CMS PrestaShop 1.6.0.11 Спарсить нужно: 1) Товары с описанием 2) Категории товаров 3) Картинками (без водяных ...

    PHPPrestashop
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Установить модуль "Быстрый заказ" PrestaShop 1.5

    Требуется установить модуль "Быстрый заказ" такой как этот: http://prestalab.ru/menju-i-bloki/80-bystryj-zakaz-na-e-mail.html http://webnewbie.ru/modules/blogwp/wordpress/prestashop/modul-pokupki-za-odin-klik.html Интернет магазин электроники, новый, работает на PrestaShop 1.5.4.1 Хоть есть готовый модуль и он работает на моей версии Престы, но по какой то причине, если я устанавливаю данный ...

    WordPressPrestashop
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
dmazanov
Денис 
40 летПольша
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Установить модуль "Быстрый заказ" PrestaShop 1.5
Буду рад сотрудничать и в дальнейшем, т.к. приятно работать с компетентными заказчиками. Олег ставил четкую и понятную задачу, вносил своевременные пожелания и правки. Оплата была произведена моментально. Отличный заказчик! Рекомендую!
Сотрудничеством доволен на 100%! Денис показал себя как настоящий профессионал, выполнил всю работу с учётом пожеланий и в установленный срок. Не смотря на то что мои запросы росли и менялись в ходе работ, всё было выполнено на отлично. Всегда на связи, отзывчивый, работу выполняет качественно! Буду и дальше сотрудничать с ним!
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