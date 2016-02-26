Допилить шаблон в PrestaShop 1.5.4

Купил и установил новый шаблон на сайт. Наделся он не идеально, а потому нужно сделать некоторые доработки

ТЗ:

1) Убрать правую колонку чтобы она не отображалась, в новом шаблоне её быть не должно. Шаблон называется theme856

2) Переместить некоторые доработки со старого шаблона в новый (указано в файле приложении)

3) Увеличить количество символов в названии товара которое отображается в категориях

4) Убрать галочку «Выбрать для сравнения» в категории товаров, а вместо

нее добавить краткое описание с ограничением по количеству символов

(кол-во символов описания определим позже так чтобы выглядело эстетично)

5) Убрать краткое описание товара которое отображается в модуле «Популярные товары» так чтобы отображалось только картинка, название и

цена

6) Блок логотипов оплаты – переместить в самый низ левой колонки

7) Убрать зазор в самом верху сайта над ссылками «Контакты» и «Карта

сайта» так чтобы эти ссылки были в самом верху окна браузера

8) Рядом с ссылками «Контакты» и «Карта сайта», расположить ссылки на такие

страницы ив таком порядке: сначала – Доставка и оплата, Контакты,

Акции и скидки, Обзоры, Dropshipping, Карта сайта, и в конце ссылки на

«Ваша учётная запись» но текст ссылки пишем такой «Кабинет покупателя»,

далее ссылка Вход

9) В шапке сайта справа от логотипа убираем кнопки «Ваша учётная запись» и «Вход», вместо них туда переносим банер и

кнопку запроса обратного звонка (указано в приложении, берём со старого

шаблона). Высоту и ширину банера адаптируем под размер шаблона!

10) Блок «Скидки» который находится в правой колонке, перемещаем в левую колонку и ставим на блоком популярных товаров.

11) В хедере убираем серый цвет, всё должно быть белым как фон сайта

12) В футере цвет заливки делаем более тёмным такой как цвет блока категорий

13) В футе убираем картинку «возврат денег, бесп. доставка»

14) Растянуть футер на всю ширину страницы

15) На главной странице настраиваем модуль слайдера и 4 блока под ним, так как указано в шаблоне тут: www.templatemonster.com/d... 4 блока должны вести на категории товаров.

16) В блоке комментарии, на странице товара, поставить ссылку вида «technomarket.biz.ua/gps-t... то есть в конце ложно быть «?comformclick=1» – перенести это можно из старого шаблона

17) Картинки товаров нужно перегениерировать. Все картинки на сайте

отображаются очень маленькие такие как были в старом шаблоне. Но в новом

все картинки (и в категориях и на странице товара и миниатюры товаров в

блоках) гораздо больше. Пробовал перезалить картинки – результата не

даёт. Пробовал перегенерировать в админ панеле, результата тоже нет.

Сайт: technomarket.biz.ua