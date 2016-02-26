Сменить пароль в админку

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Завершен3 заявки131 просмотр

На простом сайте (SAPID движок) не могу сменить пароль в админку. Недоступен раздел я так понимаю... Не обязательно чинить это дело, можно в базе как-то поменять, например. Пишите цену, сроки.

9 лет назад
Bonvivan
Роберт 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
9 лет назад
$5
1 день
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Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
9 лет назад