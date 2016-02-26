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Сменить пароль в админку
На простом сайте (SAPID движок) не могу сменить пароль в админку. Недоступен раздел я так понимаю... Не обязательно чинить это дело, можно в базе как-то поменять, например. Пишите цену, сроки.
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