Настройка синхронизации Мой склад с сайтом на Битрикс

Нужно выполнить настройку синхронизации Мой склад и сайта на Битрикс:

1. Разделить выгрузку с Мой склад на несколько частей.

2. Настроить корректную передачу данных по товарам, количеству, ценам на сайт и передачу заказов с сайта в Мой склад.