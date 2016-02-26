Несложная задача по moodle. Подробности в личке.
Редактирование сайта MODX Evolution
Нужно внести небольшие изменения на сайт.
1. Настроить внешний вид
2. Настроить результаты поиска
3. Сделать ссылки на соцсети
4. Сделать подписку
5. Сделать комментарии
Заявки фрилансеров
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