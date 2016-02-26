Консультация

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки133 просмотра

Мне нужны подробные ответы с конкретными цифрами и ссылками на мои вопросы связанные с размещением видео на сайте. 

Подробности в приложенном файле. 

Пишите цену и задавайте вопросы, если что-то непонятно.

9 лет назад
satask
Андрей 
31 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров