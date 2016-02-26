Нужно сделать ряд доработок по битриксу (форма ввода для инфоблока новости, нужно сделать возможным загружать картинки вместе с текстом)
Разработка функционала для CMS
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!
Оцените пожалуйста стоимость и сроки разработки функционала для CMS с которыми Вы работаете.
Если Вы затрудняетесь дать точную оценку - укажите вилку.
Заполоненный exel-файл отправьте личным сообщением.
Студии и агенства не интересуют.
В начале письма напишите "CMS" и дайте ответ на вопрос: "Сколько будет 999+999?"
P.S. Все кто не напишет это слово в начале строки заявки будут оцениваться как спам и получат "ОТКАЗ".
Заявки фрилансеров
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