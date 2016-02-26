Разработка функционала для CMS

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Оцените пожалуйста стоимость и сроки разработки функционала для CMS с которыми Вы работаете.

Если Вы затрудняетесь дать точную оценку - укажите вилку.

Заполоненный exel-файл отправьте личным сообщением.

Студии и агенства не интересуют.

В начале письма напишите "CMS" и дайте ответ на вопрос: "Сколько будет 999+999?"

P.S. Все кто не напишет это слово в начале строки заявки будут оцениваться как спам и получат "ОТКАЗ".