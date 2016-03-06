Регулярка PHP

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки218 просмотров

Регулярка 1. Смотрите пример  https://yadi.sk/i/iOYM03uQpXZpP

1. Удалить повторяющийся текст после ссылки (анкор).

2. Удалить повторяющийся текст перед ссылкой (анкор).

Регулярка 2. Заменить фразу с названием города на предложный падеж, если он в именительном. Пример:  "магазины 

бытовой химии киев" на "магазины бытовой химии в Киеве". "такси одесса недорого" на "такси в Одессе 

недорого". Список городов могу предоставить.

См. прикрепленный файл с примерами

PHP
9 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

morningTea
Александр 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$3
1 день
Александр прекрасно справился с задачей! Рекомендую как отличного программиста!!
Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

morningTea
Александр 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад