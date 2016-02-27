Joomla + ksenmart допилить функционал

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки245 просмотров

Добрый день, 

Необходимо исправить (допилить) функционал сайта.

ТЗ во вложении

Joomla
9 лет назад
yrust
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров