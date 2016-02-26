Выбрасывание дублей и объединение баз Яндекс карт и 2Gis по 3 городам

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок85 просмотров

Даны базы из Яндекс карт и 2gis по 3 городам. 

Нужен небольшой скрипт, который выкинет дубли и объединит обе базы в одну 

https://drive.google.com/folderview?id=0B-KFBc8K2Wk0dVctMF9FUm54XzQ&usp=sharing

Бюджет - 500руб

9 лет назад
laslogwi
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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