laslogwi

Александр laslogwi

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Alex-Space
Алексей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Написание инструкций для сайта по переводу денежных средств и тарифам
Отличный заказчик! Оплату произвёл моментально! Рекомендую безусловно!
Работа была выполнена хорошо и быстро. Рекомендую
Ответный отзыв
wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Доработка шаблона для сайта бизнес-тематики
WordPress
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
Заказ выполнен в полном объеме. Довольно оперативно.
Ответный отзыв
ilmira18
62 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Размещение ссылок на форумах
Очень хороший и добросовестный заказчик. Всегда на связи, конкретно подает все инструкции по работе. Рекомендую.
Работой доволен. Рекомендую
Ответный отзыв
wuche
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Доработка дизайна для сайтов
Отличная коммуникабельность и быстрая оплата. Как всегда был рад нашему сотрудничеству, спасибо!
Хорошая работа. Быстро сделаны все правки, которые я внес.
Ответный отзыв
catAdmiral
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Наполнение сайта
Четкое ТЗ и быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Заказ был выполнен быстро в соответствии с тз. Рекомендую
Ответный отзыв
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