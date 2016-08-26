Нужно перенести стили и некоторые элементы дизайна (со старого сайта на новый) Более подробно во вложенном файле https://drive.google.com/open?id=0B-KFBc8K2Wk0UnZNZ040M0o3RFE
- $15Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Необходимо переписать “своими словами” инструкции такого вида: - как перевести деньги с билайна на билайн http://beelineinfo.ru/kak-perevesti-dengi-s-beeline-na-beeline - как перевести деньги с мтс на мтс http://mts365.ru/kak-perevesti-dengi-s-mts-na-mts .... Написать нужно только ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сейчас наполняем сайт по тематике Тарифы. Требуется написание текстов по данной тематике. Задания несложные, без ключей. Оплата в среднем 15р/1000 знаковКопирайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $15
Нужно сделать настройку + небольшие доработки по шаблону WP https://docs.google.com/document/d/1mNA6yS2GA_9GxSJgUbwh_8aWdkpvlgtADAZrDaE6h5k/edit?usp=sharing Бюджет - $15-20Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Нужно сделать настройку + небольшие доработки по шаблону WP https://drive.google.com/file/d/0B-KFBc8K2Wk0U2d6dTMxbmZwUlE/view?usp=sharing Бюджет - $15Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Нужно доработать шаблон на Вордпрессе (доработки функционала незначительные, установленная тема по идее уже включает весь необходимый функционал) Придется поменять частично стили, вывод ряда блоков, добавить некоторые блоки. Более подробно - ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $25
Нужно доработать шаблон на Вордпрессе (доработки функционала незначительные, установленная тема по идее уже включает весь необходимый функционал) Придется поменять частично стили, вывод ряда блоков, добавить некоторые блоки. Более подробно - ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
В результате апгрейда с Apache 2.2 до Apache 2.4 перестали открываться сайты - выдается 500 ошибка и ошибка в логах На сервере Vesta CP Нужно настроить АпачСистемное администрирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $60
Для двух сайтов нужно доработать дизайн. Более подробно во вложенных файлов https://drive.google.com/drive/folders/0B-KFBc8K2Wk0NmllakJnbV90ZlE Бюджет - $60Завершен9 лет назад
Для контентного проекта нужен редактор. Требования: 1) Опыт работы с биржами копирайта/рерайта 2) Знание админки WordPress 3) Знание html на начальном уровне (расстановка тегов абзацев, подзаголовков, списков) ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $40
По агрегаторам диагностических центров нужно провести доработки. Более подробно в файле задания Бюджет - $40Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно рекламировать мой сайт, представляющий собой агрегатор диагностических центров. Базу форумов предоставляю я. Общаетесь в разделах форумов - Диагностики, Медицина и Здоровье. В них ищете конкретные темы: - Автору темы нужно ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $90
Нужно разработать дизайн для сайта-агрегатора кэшбэк сервисов. Более подробно во вложенном файле Бюджет - $80-110Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Нужно внести некоторые доработки в макеты сайтовДизайн сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Нужно сделать небольшой редизайн шапки (стиль ссылок), лого (в шапке и подвале), кнопки найти, а также справочник лекарств. Также нужно в мобильной версии сайта поправить горизонтальное меню (сейчас оно не раскрывается)HTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется наполнение каталожного сайта по франшизам (заполнение каталога франшиз, добавление новостей)Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $70
Для контентного проекта нужен редактор. Требования: 1) Опыт работы с биржами копирайта/рерайта 2) Знание админки WordPress 3) Знание html на начальном уровне (расстановка тегов абзацев, подзаголовков, списков) ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
1. В настоящее время не устраивает лого (шрифт, картинка - довольно примитивны) 2. Общая концепция дизайна устраивает (но может стоит поменять некоторые шрифты) 3. Справочник лекарств очень плохо выглядит - нужно сделать как-то ...Завершен9 лет назад
- $25
Для сайта-доски объявлений нужно доработать дизайн (несколько страничек) Исходники .psd с текущим дизайном есть. Бюджет - $20-30Завершен9 лет назад
- $6
На сайт-агрегатор диагностических центров нужно разместить статьи (сейчас около 15 статей) Нужно наполнить контентом сайт агрегатор диагностических центров (готовые статьи, нужно подобрать несколько тематичных картинок) Бюджет – 20р ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт9 лет назад