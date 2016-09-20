Доработка дизайна для сайтов

$60
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка112 просмотров
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Для двух сайтов нужно доработать дизайн.

Более подробно во вложенных файлов

https://drive.google.com/drive/folders/0B-KFBc8K2Wk0NmllakJnbV90ZlE

Бюджет - $60

7 лет назад
laslogwi
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
wuche
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$60
2 дня
Хорошая работа. Быстро сделаны все правки, которые я внес.
Отличная коммуникабельность и быстрая оплата. Как всегда был рад нашему сотрудничеству, спасибо!
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