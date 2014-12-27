Alex-Space

Алексей Alex-Space

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Качественно и точно в срок!

Высшее (техническое) образование. Грамотная речь, аккуратность в работе, педантичен, пунктуален. Все качества отличного и ценного исполнителя!

Отдаю предпочтения набору текста (корректировка/оформление), расшифровка аудиозаписей, оцифровка таблиц, схем.

Портфолио

Отзывы заказчиков

JuliaKhara
Юлия 
55 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Перевести 8 аудио в текст
Алексей крайне чётко и качественно транскрибировал, быстро, грамотно, в срок. Вежливый и внимательный специалист, что немаловажно. Очень довольна совместной работой, будут новые заказы, обращусь!
Отличный заказчик. Всегда на связи. Оплата своевременная. Сотрудничеством остался очень доволен! Все бы такие были. Рекомендую!
Ответный отзыв
laslogwi
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Написание инструкций для сайта по переводу денежных средств и тарифам
Работа была выполнена хорошо и быстро. Рекомендую
Отличный заказчик! Оплату произвёл моментально! Рекомендую безусловно!
Ответный отзыв
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Автокад
AutoCAD
Спасибо
Отличный заказчик! Задача поставлена чётко. Все необходимые материалы были переданы. Оплата в срок.
Ответный отзыв
elitcases
Юрий 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-4)
$5
10 баллов
10 лет назад
Статьи про часовые бренды
Как всегда все на высшем уровне.
В очередной раз все замечательно. Отличный заказчик!
Ответный отзыв
Metrix
Рауф 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Доредактировать статью!
Все быстро и качественно. Сдал работу раньше времени. Мололец!
Отличный заказчик! Дал четкое тз, оплата незамедлительная! Очень рекомендую!
Ответный отзыв
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Редактирование и Корректура
5 отзывов
$0.3/час
от $3от 1 часа
#40
Копирайтинг
2 отзыва
$1/час
от $5от 6 часов
#520
Транскрибация
1 отзыв
$15/час
от $5от 1 дня
#22
Рерайтинг
1 отзыв
$1/час
от $5от 1 часа
#52