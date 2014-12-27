Качественно и точно в срок!
Высшее (техническое) образование. Грамотная речь, аккуратность в работе, педантичен, пунктуален. Все качества отличного и ценного исполнителя!
Отдаю предпочтения набору текста (корректировка/оформление), расшифровка аудиозаписей, оцифровка таблиц, схем.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Переводы средств405 просмотров
- Часовые бренды228 просмотров
- Описания часов303 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Алексей крайне чётко и качественно транскрибировал, быстро, грамотно, в срок. Вежливый и внимательный специалист, что немаловажно. Очень довольна совместной работой, будут новые заказы, обращусь!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всегда на связи. Оплата своевременная. Сотрудничеством остался очень доволен! Все бы такие были. Рекомендую!
$10
10 баллов
8 лет назад
Работа была выполнена хорошо и быстро. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Оплату произвёл моментально! Рекомендую безусловно!
$5
10 баллов
10 лет назад
AutoCAD
Спасибо
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Задача поставлена чётко. Все необходимые материалы были переданы. Оплата в срок.
$5
10 баллов
10 лет назад
Как всегда все на высшем уровне.
Ответный отзыв
В очередной раз все замечательно. Отличный заказчик!
$5
10 баллов
10 лет назад
Все быстро и качественно. Сдал работу раньше времени. Мололец!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Дал четкое тз, оплата незамедлительная! Очень рекомендую!
Редактирование и Корректура
5 отзывов
$0.3/час
от $3от 1 часа
#40
Копирайтинг
2 отзыва
$1/час
от $5от 6 часов
#520
Транскрибация
1 отзыв
$15/час
от $5от 1 дня
#22
Рерайтинг
1 отзыв
$1/час
от $5от 1 часа
#52