Перевести 8 аудио в текст

Коллеги, нужно перевести аудиозаписи моих семинаров в тексты. Длительность около 2 часов. Много пауз. Необходимая скорость работы: не менее чем 1 файл в два дня. Предложите вашу цену, буду ждать, спасибо! Пишите в ваших сообщениях сразу почту, файл примера прикреплю и вышлю.