Перевести 8 аудио в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен57 заявок826 просмотров

Коллеги, нужно перевести аудиозаписи моих семинаров в тексты. Длительность около 2 часов. Много пауз.  Необходимая скорость работы: не менее чем  1 файл в два дня. Предложите вашу цену, буду ждать, спасибо! Пишите в ваших сообщениях сразу почту, файл примера прикреплю и вышлю. 

8 лет назад
JuliaKhara
Юлия 
55 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Alex-Space
Алексей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$5
1 день
Алексей крайне чётко и качественно транскрибировал, быстро, грамотно, в срок. Вежливый и внимательный специалист, что немаловажно. Очень довольна совместной работой, будут новые заказы, обращусь!
Отличный заказчик. Всегда на связи. Оплата своевременная. Сотрудничеством остался очень доволен! Все бы такие были. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Alex-Space
Алексей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад

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