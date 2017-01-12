Записать текст с видео и отредактировать

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен10 заявок274 просмотра

Даю ссылку на видео, нужно перевести его в текстовый формат.

Подобрать 2-3 картинки по теме,  отредактировать (написать от другого лица, вырезать рекламу.)

Планируется штук 10 таких видео, каждое примерно по 3 минуты.

8 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

evichi
Ева 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Сотрудничеством доволен на 100% . Работает на результат а не просто по заданию, всегда на связи, легко обсуждать все нюансы которые возникали по ходу. Спасибо!
Легко сотрудничать: быстро разъясняет возникшие вопросы, легко идет на контакт, выполняет обязательства, тактичен. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

evichi
Ева 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Набрать 48 формул из pdf в word

    Задача: Между 65 стр. и 166 страницами (приложенного документа) есть 48 формул. Нужно набрать их в word, чтобы они были доступны для редактирования. Стоимость и сроки пишите в заявке. Спасибо

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Расшифровка skype-сессии [Под статью]

    Необходимо расшифровать около 45 минут разговора в Скайпе.  Разговор простой, без профессиональной лексики. Это история профессионального и личного успеха человека, которая будет трансформирована в статью. ...

    Транскрибация25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Транскрибация видео в текст

    Необходимо перевести видеоролики в текст. Качество видео хорошее. Если работа будет выполнена хорошо - в дальнейшем будет много заказов(около 100 видеороликов) . Требуется: - удаление слов-паразитов; - текст без орфографических и грамматических ошибок; ...

    Транскрибация106 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Транскрибация видео в текст

    Примерно 5 часов видео (семинар) необходимо перевести в текст. Тема "Выход из денежной матрицы" - будет интересно ) стоимость 5 грн минута опыт подобной работы обязателен

    Транскрибация12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Транскрибация аудио в текст

    $10

    Необходимо транскрибировать аудио ,продолжительностью 125 минут в слово в слово со словами паразитами. Оплата 5 руб за минуту .Оплата через вебмани.Сроки 2-3 дня.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Переписать текст

    $4

    Нужно переписать текст в txt. Исполнителю даю слайды 4 шт. Текста мало! Нужно переписать со слайдов точь в точь в блокнот. Срочно!

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад