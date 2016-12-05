Расшифровка skype-сессии [Под статью]

Необходимо расшифровать около 45 минут разговора в Скайпе.

Разговор простой, без профессиональной лексики.

Это история профессионального и личного успеха человека, которая будет трансформирована в статью.

Единственное, что нужно "вычищать" — слова паразиты и то, что сам автор в ходе разговора просил не упоминать.

Сделать нужно максимально оперативно.