Расшифровка skype-сессии [Под статью]

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт25 заявок648 просмотров

Необходимо расшифровать около 45 минут разговора в Скайпе. 

Разговор простой, без профессиональной лексики.

Это история профессионального и личного успеха человека, которая будет трансформирована в статью.

Единственное, что нужно "вычищать" — слова паразиты и то, что сам автор в ходе разговора просил не упоминать.

Сделать нужно максимально оперативно. 

8 лет назад
Aominel
Полина 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров