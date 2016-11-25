Нужна транскрибация 30 минут интервью. Слышимость отличная. Один респондент. Срок – сегодня (среда) до 15:00 по мск. Оплата 15 р/минута записи.
Видео на английском преобразовать в английский текст
Необходимо преобразовать видео на английском в английский текст.
Тип видео: блогеры .
Пишите стоимость за 1 минуту видео.
Заявки фрилансеров
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