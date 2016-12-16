Транскрибация аудио в текст

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен19 заявок355 просмотров

Необходимо транскрибировать аудио ,продолжительностью 125 минут в слово в слово со словами паразитами.

Оплата 5 руб за минуту .Оплата через вебмани.Сроки 2-3 дня.

8 лет назад
yuliya5555
36 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

serg424
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$10
2 дня
Работа по транскрибации аудио в текст выполнена в срок,очень читабельно,точно по аудио. Все четко и конкретно,рекомендую Сергея!Рада сотрудничеству!
Задание было сформулировано корректно, оплата произведена своевременно. Приятно сотрудничать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

serg424
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

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