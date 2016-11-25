Транскрибация видео в текст

Необходимо перевести видеоролики в текст.

Качество видео хорошее. Если работа будет выполнена хорошо - в дальнейшем будет много заказов(около 100 видеороликов) . Требуется: - удаление слов-паразитов; - текст без орфографических и грамматических ошибок; - разбивка на абзацы; - преобразование речевых разговорных конструкций в правильные письменные литературные предложения по смыслу. Если нам понравится ваша работа - будет постоянное сотрудничество.

Указывайте цену и сроки.