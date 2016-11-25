Транскрибация видео в текст

Доброго времени суток! Есть аудио на расшифровку в хорошем качестве, один исполнитель - мужчина, говорит медленно. Длительность 52 минуты, разрежу между несколькими фрилансерами, потому что нужно за сегодня срочно. Пожалуйста, пишите, сколько возьмете ...