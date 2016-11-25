Необходимо транскрибировать аудио ,продолжительностью 125 минут в слово в слово со словами паразитами. Оплата 5 руб за минуту .Оплата через вебмани.Сроки 2-3 дня.
Транскрибация видео в текст
Примерно 5 часов видео (семинар) необходимо перевести в текст.
Тема "Выход из денежной матрицы" - будет интересно )
стоимость 5 грн минута
опыт подобной работы обязателен
Заявки фрилансеров
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