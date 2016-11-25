Транскрибация видео в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт12 заявок432 просмотра

Примерно 5 часов видео (семинар) необходимо перевести в текст.

Тема "Выход из денежной матрицы" - будет интересно )

стоимость 5 грн минута

опыт подобной работы обязателен

8 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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