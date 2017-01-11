Набрать 48 формул из pdf в word

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен24 заявки324 просмотра

Задача: Между 65 стр. и 166 страницами (приложенного документа) есть 48 формул.

Нужно набрать их в word, чтобы они были доступны для редактирования.

Стоимость и сроки пишите в заявке.

Спасибо

8 лет назад
Fishcker
32 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

maxkorolev
Максим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$2
1 день
Всё отлично, качественно и в срок
В ходе работы с Виктором не возникло ни каких сложностей. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

maxkorolev
Максим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад