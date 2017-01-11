Необходимо расшифровать около 45 минут разговора в Скайпе. Разговор простой, без профессиональной лексики. Это история профессионального и личного успеха человека, которая будет трансформирована в статью. ...
Набрать 48 формул из pdf в word
Задача: Между 65 стр. и 166 страницами (приложенного документа) есть 48 формул.
Нужно набрать их в word, чтобы они были доступны для редактирования.
Стоимость и сроки пишите в заявке.
Спасибо
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