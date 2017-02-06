Расшифровка аудиозаписей

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен22 заявки514 просмотров

Здравствуйте!

Есть радиоэфир и фокус-группа продолжительностью 1,5 часа (персонализировать участников не надо, простой набор того, что говорят)

Необходимо выполнить расшифровку.

Стоимость минуты 6 руб.

8 лет назад
emagery
Ирина 
46 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

mk_vera
Вера 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$2
1 день
Вера выполнила для нас расшифровку фокус-группы, все сделала правильно и быстро. Рекомендуем для работы данного исполнителя.
Ирина отличный заказчик. Задание четкое и понятное. Оплата очень быстрая. Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

mk_vera
Вера 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад

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