mk_vera

Вера mk_vera

 
40 летУкраина/Запорожье
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Работаю на результат

Профессионально работаю в Фотошопе более 6 лет. Качественно выполняю проекты в указанный срок.

Photoshop
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Отзывы заказчиков
Periskop_pro
Дмитрий 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Вырезать печенье из фона
Качественно и в срок!
Спасибо за интересный проект.
Ответный отзыв
Katerina_sch
Шоль 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Нужно найти в интернете картинки достопримечательностей
Спасибо
Отличный клиент! Спасибо за проект.
Ответный отзыв
SyrymK
Сырым 
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Обработка фотографий
Очень рекомендую Веру! Работа была выполнена ответственно, профессионально и качественно!
Великолепный клиент. Понятное задание, своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Periskop_pro
Дмитрий 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Вырезать фотографии
Всё отлично. Спасибо!
Отличный заказчик, спасибо за проект!
Ответный отзыв
DeniAleksandrovi
Денис 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Требуется обтравить 10 фото диванов
Всем советую этого исполнителя. Вера всё сделала быстро, качественно.
Спасибо за проект. Отличный заказчик. Понятная задача и оплата в срок.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
26 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#44
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#102