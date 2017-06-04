Работаю на результат
Профессионально работаю в Фотошопе более 6 лет. Качественно выполняю проекты в указанный срок.
Портфолио
- Выделение всех частей дома322 просмотра
- Удаление мебели с фото квартиры299 просмотров
- Удаление фона изображения236 просмотров
- Удаление водяных знаков с фото квартир264 просмотра
- Удаление фона изображений157 просмотров
- Удаление фона фотографии148 просмотров
- Подбор изображений для интернет магазина косметики230 просмотров
- Подбор изображений для магазина автозапчастей208 просмотров
- Подбор и уникализация картинок295 просмотров
- Чистка изображения, удаление водягого знака170 просмотров
- Контент для соцсетей258 просмотров
- Создание контента235 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Качественно и в срок!
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект.
$1
10 баллов
6 лет назад
Ответный отзыв
Отличный клиент! Спасибо за проект.
$2
10 баллов
7 лет назад
Очень рекомендую Веру! Работа была выполнена ответственно, профессионально и качественно!
Ответный отзыв
Великолепный клиент. Понятное задание, своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
$2
10 баллов
7 лет назад
Всё отлично. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, спасибо за проект!
$1
10 баллов
7 лет назад
Всем советую этого исполнителя. Вера всё сделала быстро, качественно.
Ответный отзыв
Спасибо за проект. Отличный заказчик. Понятная задача и оплата в срок.
Обработка фотографий
26 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
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Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
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