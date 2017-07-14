Katerina_sch

Нужно изменить страницу http://postverwalter.de следующим образом: 1. Поменять шрифт 5 меню пунктов на такой же как на https://www.denic.de/webwhois-web20/accepted-angenommen - Шрифт активного меню также, как и на https://www.denic.de/webwhois-web20/accepted-angenommen 2. При загрузки страницы меню "Angebot" должно по умолчанию быть активным 3. Все меню ...