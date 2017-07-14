Katerina_sch

Шоль Katerina_sch

 
38 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$11
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужно написать функция на JavaScript, которая меняет страницу

    Нужно написать функция на JavaScript, которая  - срабатывает по таймеру (например через 20 секунд после загрузки страницы) - Автоматически добавляет элемент DIV в нижнюю часть экрана, DIV во всю ширину страницы, высотой 90 px (В данном блоке ...

    Javascript
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно создать дизайн окна игры, а также дизайн диалога

    Файл Background.pngпркдставляет собой пример фона, с которым должны сочетаться созданные рисунки. 1.      Points.png– таблица, которую нужно создать, пропорция примерно 1200x900 px. Таблица должна быть полупрощрачной и сочетаться с фоном. 2.      Question.png– окно с вопросом, которое долно будет появляться поверх ...

    Дизайн интерфейсов и игр18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать 5 картинок

    Нужно нарисовать 5 картинок, а именно: 1. Карта США 2. Карта Азии 3. Карта Южной америки 4. Карта Африки 5. Карта мира Картинки должны быть точно в таком же формате, как и прикреплённый файл (рамку рисовать не нужно). исходники нужны в ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужно найти в интернете картинки достопримечательностей

    Нужно найти в интернете как можно больше картинок достопримечательностей, как можно больше, и сохранить их в формате PNG 400x280px. Для начала нужны достопримечательности трёх определённых стран.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужно создать дизайн для игры

    В приреплённом файле находится картинка Background, состоящая область на 3 прямоугольника. Нужно придумать графические элементы и поместить их поверх. Области имеют следующее назначение: Область 1: Сюда должен добавляться вопрос игры. Область 2: Здесь должна отображаться информация о ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужно создать (заменить) картинку для сайта

    Сайт: http://postverwalter.de/ Картинка, которую нужно заменить: девушка (https://assets-production.fundera.com/assets/5cc3ceec8c637710f82cfbb589f01350.jpg) Новая картинка должна иметь точно такой же формат и дизайн (слева размыта, справа более чётко), чтобы не пришлос менять разметку сайта. Тематика новой картинки: письма, отправка/получение писем, почта... Будем рады Вашим предложениям ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужно сделать небольшие изменения HTML страницы

    Нужно изменить страницу http://postverwalter.de следующим образом: 1. Поменять шрифт 5 меню пунктов на такой же как на https://www.denic.de/webwhois-web20/accepted-angenommen   - Шрифт активного меню также, как и на https://www.denic.de/webwhois-web20/accepted-angenommen 2. При загрузки страницы меню "Angebot" должно по умолчанию быть активным 3. Все меню ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужно создать структуру LandingPage

    Нам нужна HTML страница наподобии https://www.fundera.com Нужно сделать чистую структуру страницы, чтобы мы могли сами дополнить информацией. Единственное отличие, что мы хотели бы, чтобы при прокрутке страницы вниз/вверх соответствующий пункт меню вверху выделялся бы цветом.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужно придумать и создать рамки для игры

    Нужно придумать исоздать рамки для игры Под рамкамиподразумевается деление экрана, наподобии файла 1.png (этот файл к дизайну или стилю не имеет никакогоотношения, просто в нём иллюстрируется то, что имеется ввиду). Нужно сделать два варианта рамок. 1.      Делениеэкрана на 6 ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Картинки для игры

    Нужно создать следующие картинки для компьютерной игры.  Тематика игры: карта мира и карты континентов со странами. 1. Картинка 1600x1200 px Картинка нлавного окна программы. На картинке должен преобладать голубой фон, может быть изображен, например, глобус или другие ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
mk_vera
Вера 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Нужно найти в интернете картинки достопримечательностей
Отличный клиент! Спасибо за проект.
Спасибо
Ответный отзыв
eukaplan93
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Нужно создать дизайн для игры
Работодатель, дающий интересные задания и ответственный во всём.
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
SkayDemon
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нужно создать небольшой рисунок
Всем доволен! Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо.
Ответный отзыв
SkayDemon
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нужно создать (заменить) картинку для сайта
Еще одно удачное сотрудничество с Екатериной. Мои лучшие рекомендации.
Спасибо, рекомендуем!
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shevma
Максим 
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов(-2)
$2
10 баллов
6 лет назад
Нужно сделать небольшие изменения HTML страницы
отличный заказчик, всегда на связи, оплата сразу же после показа работы, рекомендую!!!
Спасибо, рекомдуем!
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