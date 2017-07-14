Katerina_sch

Нужно написать функция на JavaScript, которая - срабатывает по таймеру (например через 20 секунд после загрузки страницы) - Автоматически добавляет элемент DIV в нижнюю часть экрана, DIV во всю ширину страницы, высотой 90 px (В данном блоке ...
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно написать функцию, которая сохраняет HTML документ как PDF, используя библиотеку PDFBox.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт6 лет назад
Файл Background.pngпркдставляет собой пример фона, с которым должны сочетаться созданные рисунки. 1. Points.png– таблица, которую нужно создать, пропорция примерно 1200x900 px. Таблица должна быть полупрощрачной и сочетаться с фоном. 2. Question.png– окно с вопросом, которое долно будет появляться поверх ...Дизайн интерфейсов и игр18 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно нарисовать 5 картинок, а именно: 1. Карта США 2. Карта Азии 3. Карта Южной америки 4. Карта Африки 5. Карта мира Картинки должны быть точно в таком же формате, как и прикреплённый файл (рамку рисовать не нужно). исходники нужны в ...Завершен6 лет назад
Нужно найти в интернете как можно больше картинок достопримечательностей, как можно больше, и сохранить их в формате PNG 400x280px. Для начала нужны достопримечательности трёх определённых стран.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Рисунок должен сочетаться с фоном (см. прикреплённый файл) и должен представлять собой уменьшенную карту европы.Завершен6 лет назад
Нужно создать карту для игры карты Европы, размер 1600х900. А также подсветить одну страну (например Францию) - см. пример в прикреплённых файлах.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт6 лет назад
В приреплённом файле находится картинка Background, состоящая область на 3 прямоугольника. Нужно придумать графические элементы и поместить их поверх. Области имеют следующее назначение: Область 1: Сюда должен добавляться вопрос игры. Область 2: Здесь должна отображаться информация о ...Завершен6 лет назад
Сайт: http://postverwalter.de/ Картинка, которую нужно заменить: девушка (https://assets-production.fundera.com/assets/5cc3ceec8c637710f82cfbb589f01350.jpg) Новая картинка должна иметь точно такой же формат и дизайн (слева размыта, справа более чётко), чтобы не пришлос менять разметку сайта. Тематика новой картинки: письма, отправка/получение писем, почта... Будем рады Вашим предложениям ...Завершен6 лет назад
Нужно изменить страницу http://postverwalter.de следующим образом: 1. Поменять шрифт 5 меню пунктов на такой же как на https://www.denic.de/webwhois-web20/accepted-angenommen - Шрифт активного меню также, как и на https://www.denic.de/webwhois-web20/accepted-angenommen 2. При загрузки страницы меню "Angebot" должно по умолчанию быть активным 3. Все меню ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Логитип в стиле https://www.fundera.com/ слева сверху.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нам нужна HTML страница наподобии https://www.fundera.com Нужно сделать чистую структуру страницы, чтобы мы могли сами дополнить информацией. Единственное отличие, что мы хотели бы, чтобы при прокрутке страницы вниз/вверх соответствующий пункт меню вверху выделялся бы цветом.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно придумать исоздать рамки для игры Под рамкамиподразумевается деление экрана, наподобии файла 1.png (этот файл к дизайну или стилю не имеет никакогоотношения, просто в нём иллюстрируется то, что имеется ввиду). Нужно сделать два варианта рамок. 1. Делениеэкрана на 6 ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно создать следующие картинки для компьютерной игры. Тематика игры: карта мира и карты континентов со странами. 1. Картинка 1600x1200 px Картинка нлавного окна программы. На картинке должен преобладать голубой фон, может быть изображен, например, глобус или другие ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен7 лет назад