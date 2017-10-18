Нужно написать функция на JavaScript, которая меняет страницу

Нужно написать функция на JavaScript, которая

- срабатывает по таймеру (например через 20 секунд после загрузки страницы)

- Автоматически добавляет элемент DIV в нижнюю часть экрана, DIV во всю ширину страницы, высотой 90 px (В данном блоке должна потом прогружаться реклама от google)

- Данная функция должна быть встроена (и работать) в готовую страницу, код который мы вышлем после определения исполнителя.