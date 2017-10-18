Нужно написать функция на JavaScript, которая меняет страницу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок200 просмотров

Нужно написать функция на JavaScript, которая 

- срабатывает по таймеру (например через 20 секунд после загрузки страницы)

- Автоматически добавляет элемент DIV в нижнюю часть экрана, DIV во всю ширину страницы, высотой 90 px (В данном блоке должна потом прогружаться реклама от google)

- Данная функция должна быть встроена (и работать) в готовую страницу, код который мы вышлем после определения исполнителя.

JavaScript
8 лет назад
Katerina_sch
Шоль 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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