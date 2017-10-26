Нужен скрипт, который производит обработку текстовых файлов: 1. Загрузка файла. 2. Обработка в соотв. с алгоритмом (кодировщик/декодировщик). 3. Сохранение файла. Алгоритм кодирования обсуждается с финальным претендентом и ...
Написать скрипт
Нужно сделать скрипт, на пальцах опишу необходимый функционал.
Есть сайт xxx.ru, на него заходит пользователь по рекламе, в ссылке в рекламе были прописаны utm метки. Т.е. ссылка была типа xxx.ru?utm_campaign=1&utm_source=2&utm_media=3. Далее на сайте xxx.ru есть несколько ссылок на другие сайты. Необходимо чтобы хвост ютм меток добавился в каждую внешнюю ссылку на сайте конкретно под этого пользователя. Т.е. по дефолту на сайте xxx.ru есть ссылка на yyy.ru. Надо чтобы она превратилась в
yyy.ru?utm_campaign=1&utm_source=2&utm_media=3. И так под каждого пользователя с уникальными ютм метками. Есть еще нюансы - их уже буду обсуждать с кем будем работать. Если плохо объяснил - в ЛС могу ответить на вопросы. С вас цена и сроки.
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