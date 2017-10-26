Написать скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок177 просмотров

Нужно сделать скрипт, на пальцах опишу необходимый функционал.

Есть сайт xxx.ru, на него заходит пользователь по рекламе, в ссылке в рекламе были прописаны utm метки. Т.е. ссылка была типа xxx.ru?utm_campaign=1&utm_source=2&utm_media=3. Далее на сайте xxx.ru есть несколько ссылок на другие сайты. Необходимо чтобы хвост ютм меток добавился в каждую внешнюю ссылку на сайте конкретно под этого пользователя. Т.е. по дефолту на сайте xxx.ru есть ссылка на yyy.ru. Надо чтобы она превратилась в

yyy.ru?utm_campaign=1&utm_source=2&utm_media=3. И так под каждого пользователя с уникальными ютм метками. Есть еще нюансы - их уже буду обсуждать с кем будем работать. Если плохо объяснил - в ЛС могу ответить на вопросы. С вас цена и сроки.

8 лет назад
TREk32
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
26 минут назад
8 лет назад
$40
2 дня
Задание было полностью выполнено, достаточно быстро. Оперативно допиливались мои дополнения к ТЗ. Работать понравилось и еще поработаем.
Даниил хорошо описал то, что нужно в результате. Отличная коммуникация. Оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
26 минут назад
8 лет назад
ТОП-10
Веб-программирование