Исправить ошибки на сайте (zend)

Бюджет 2500, сроки день

Сайт – pretenziy.ru/ сделали его копию на домене otzovikator.ru

на копии сайта otzovikator.ru некоторые страницы (500 ошибка):

товаров – https://otzovikator.ru/otzyvy-o-tovarah/obschaja/product_2110.html

сайты – https://otzovikator.ru/katalog_sajtov/razvlechenija/igry/azartnye-igry/azartmania.com.html

организации – https://otzovikator.ru/katalog_organizacij/obschaja/organization_114411.html

1. Сертификат https от pretenziy.ru, нужно выпустить 2 новых сертификатов для домена otzovikator.ru и rubi-pravdu.ru

2. Вот тут – https://otzovikator.ru/kontakty.html изменить

Skype: Pretenziy – удалить строку

ICQ: 632-408-032 – удалить строку

По общим вопросам: [email protected] - заменить ящик на [email protected]

119526, г.Москва, а/я 53 (Претензий.ру) – удалить строку

письма с формы обратной связи на почту [email protected]

3. на сайте otzovikator.ru заменить в БД все "Претензий" на "Отзовикатор", "Pretenziy" на "Otzovikator"

заменить файвик на – http://pro100-contra.ucoz.ru/_ld/2/35208616.png

4. Добавьте в код главной страницы сайта otzovikator.ru (в раздел head) мета-тег:

5. Добавьте в код главной страницы http://rubi-pravdu.ru (в раздел head) мета-тег:

5. сайт 1 = домен 1, изменить на сайт 1 = домен 2 и все связи изменить с 1 домена на 2.домен внутри одного сайта