Необходимо оптимизировать сайт по рекомендациям PageSpeed Insights. Сайт на OpenCart.
Исправить ошибки на сайте (zend)
Бюджет 2500, сроки день
Сайт – pretenziy.ru/ сделали его копию на домене otzovikator.ru
на копии сайта otzovikator.ru некоторые страницы (500 ошибка):
товаров – https://otzovikator.ru/otzyvy-o-tovarah/obschaja/product_2110.html
сайты – https://otzovikator.ru/katalog_sajtov/razvlechenija/igry/azartnye-igry/azartmania.com.html
организации – https://otzovikator.ru/katalog_organizacij/obschaja/organization_114411.html
1. Сертификат https от pretenziy.ru, нужно выпустить 2 новых сертификатов для домена otzovikator.ru и rubi-pravdu.ru
2. Вот тут – https://otzovikator.ru/kontakty.html изменить
Skype: Pretenziy – удалить строку
ICQ: 632-408-032 – удалить строку
По общим вопросам: [email protected] - заменить ящик на [email protected]
119526, г.Москва, а/я 53 (Претензий.ру) – удалить строку
письма с формы обратной связи на почту [email protected]
3. на сайте otzovikator.ru заменить в БД все "Претензий" на "Отзовикатор", "Pretenziy" на "Otzovikator"
заменить файвик на – http://pro100-contra.ucoz.ru/_ld/2/35208616.png
4. Добавьте в код главной страницы сайта otzovikator.ru (в раздел head) мета-тег:
5. Добавьте в код главной страницы http://rubi-pravdu.ru (в раздел head) мета-тег:
5. сайт 1 = домен 1, изменить на сайт 1 = домен 2 и все связи изменить с 1 домена на 2.домен внутри одного сайта
- Загрузите в корневой каталог вашего сайта файл с именем d74af67d7f14.html и содержащий текст b610ec7bca24
Заявки фрилансеров
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