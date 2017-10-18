Необходимо оптимизировать сайт по рекомендациям PageSpeed Insights. Сайт на OpenCart.
Доработать шаблон сайта + реализовать подгрузку прайса из excel
Необходим исполнитель из Москвы.
Задача - оперативно реализовать довольно значительную доработку функционала + реализовать подгрузку прайса из excel. Сохранив корректное отображение в режиме адаптивной верстки (для всех изначально предусмотренных шаблоном режимов экранов).
Пожалуйста внимательно посмотрите обязательные требования. Бюджет обсуждается, тз окончательное , но составлено глазами менеджера по закупкам, для удобства понимания будет составлено более очевидное и графически подробно демонстрирующее ту картину сайта которую мы хотим получить на выходе. Т.е. пока тз в таком виде предоставлено для общего ознакомления с объемом работы, оценку произведем по подробному тз и после полного убеждения с обоих сторон что мы друг друга правильно поняли.
Обязательные требования
Работа по предоставленному тз до полного завершения, ТЗ мы со своей стороны не меняем (понимаем последствия), доп просьб "за спасибо" не будет! Проходим по всему тз, убеждаемся что понимаем все моменты верно, и начинаем работу. После завершения работы по ТЗ все остальные правки за доп оплату, так же обязательное условие - правки после тз осуществляются только в нашем офисе (Москва, ст метро Октябрьское Поле) в режиме плотной работы с менеджером проекта (такое условия из-за срочности, по большому опыту уже знаем, что так или иначе в режиме удаленной работы сроки постоянно срываются). Условия оплаты доп правок после тз - почасово.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование28 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен парсер Логинов из чатов телеграмаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужен программист хорошо разбирающийся на symfony2, с опытом работы. Есть проект для которого нужен ответственный исполнитель для разработки новой версии. Задачи постоянные. Все детали вышлю.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
Добрый день На сайте http://alfir-profi.ru Нужно: 1. В админке добавляли новый столбец в списке товаров https://yadi.sk/i/5wHr2c533NrMn2 После применения фильтра он пропадает https://yadi.sk/i/8T_DHpOB3NrMtT 2. После оформления заказа нужно сделать так, что бы выводился номер ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно визуально настроить отображение фильтров на сайте http://planika.ru/catalog/avtomaticheskie_biokaminy/ Для сайта: планика ком юаЗакрыт8 лет назад
Добрый вечер, задача сделать вот такой сайт(каталог) http://k-part.com/ru , или парсер всей базы, но обратите внимание на внутрение страницы каталога пример http://k-part.com/ru#?k=!0!1!5153!60!219 активные цифры на картинках, также если это сделать сложно, жду вариантов как сделать аналог, есть различные ...Закрыт7 лет назад
Разработать модуль - отзывы о магазине с яндекса. ТЗ http://dropmefiles.com/7OsZU Кому по силам, пишите цену/сроки. Работаем по БС или оплате на вебмани. Если с этой задачей ...Закрыт8 лет назад
Есть сайт на Джумле. Нужен функционал печати дипломов и сертификатов с подстановкой данных в шаблон из БД. Заказчик не мы, а наш клиент (если вы согласны заключить с ним договор, то можно работать напрямую и ...Закрыт7 лет назад
ТЗ в файле.Закрыт7 лет назад
сайт mflo24.ru сейчас страница оформления заказа разделена на несколько вкладок в первой вкладке нужно 1) Время заказа, поставить два поля для времени заказа "с [ : ] по [ : ]" 2) Сделать ...Закрыт7 лет назад