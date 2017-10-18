Доработать шаблон сайта + реализовать подгрузку прайса из excel

Необходим исполнитель из Москвы.

Задача - оперативно реализовать довольно значительную доработку функционала + реализовать подгрузку прайса из excel. Сохранив корректное отображение в режиме адаптивной верстки (для всех изначально предусмотренных шаблоном режимов экранов).

Пожалуйста внимательно посмотрите обязательные требования. Бюджет обсуждается, тз окончательное , но составлено глазами менеджера по закупкам, для удобства понимания будет составлено более очевидное и графически подробно демонстрирующее ту картину сайта которую мы хотим получить на выходе. Т.е. пока тз в таком виде предоставлено для общего ознакомления с объемом работы, оценку произведем по подробному тз и после полного убеждения с обоих сторон что мы друг друга правильно поняли.

Обязательные требования

Работа по предоставленному тз до полного завершения, ТЗ мы со своей стороны не меняем (понимаем последствия), доп просьб "за спасибо" не будет! Проходим по всему тз, убеждаемся что понимаем все моменты верно, и начинаем работу. После завершения работы по ТЗ все остальные правки за доп оплату, так же обязательное условие - правки после тз осуществляются только в нашем офисе (Москва, ст метро Октябрьское Поле) в режиме плотной работы с менеджером проекта (такое условия из-за срочности, по большому опыту уже знаем, что так или иначе в режиме удаленной работы сроки постоянно срываются). Условия оплаты доп правок после тз - почасово.