Необходимо разобраться с проблемой, бюджет по согласованию, проблема выглядит примерно так user warning: MySQL server has gone away query: UPDATE cache_update SET data = 'a:34:{s:10:\"admin_menu\";a:10:{s:5:\"title\";s:19:\"Administration menu\";s:10:\"short_name\";s:10:\"admin_menu\";s:10:\"dc:creator\";s:3:\"sun\";s:11:\"api_version\";s:3:\"6.x\";s:17:\"recommended_major\";s:1:\"1\";s:16:\"supported_majors\";s:3:\"1,3\";s:13:\"default_major\";s:1:\"1\";s:14:\"project_status\";s:9:\"published\";s:4:\"link\";s:36:\"http://drupal.org/project/admin_menu\";s:8:\"releases\";a:16:{s:14:\"6.x-3.0-alpha4\";a:14:{s:4:\"name\";s:25:\"admin_menu 6.x-3.0-alpha4\";s:7:\"version\";s:14:\"6.x-3.0-alpha4\";s:3:\"tag\";s:14:\"6.x-3.0-alpha4\";s:13:\"version_major\";s:1:\"3\";s:13:\"version_patch\";s:1:\"0\";s:13:\"version_extra\";s:6:\"alpha4\";s:6:\"status\";s:9:\"published\";s:12:\"release_link\";s:29:\"http://drupal.org/node/739026\";s:13:\"download_link\";s:69:\"http://ftp.drupal.org/files/projects/admin_menu-6.x-3.0-alpha4.tar.gz\";s:4:\"date\";s:10:\"1268274904\";s:6:\"mdhash\";s:32:\"ba93c801409700854965f87b5df72817\";s:8:\"filesize\";s:5:\"69865\";s:5:\"files\";a:2:{i:0;a:5:{s:3:\"url\";s:69:\"http://ftp.drupal.org/files/projects/admin_menu-6.x-3.0-alpha4.tar.gz\";s:12:\"archive_type\";s:6:\"tar.gz\";s:3:\"md5\";s:32:\"ba93c801409700854965f87b5df72817\";s:4:\"size\";s:5:\"69865\";s:8:\"filedate\";s:10:\"1268274904\";}i:1;a:5:{s:3:\"url\";s:66:\"http://ftp.drupal.org/files/projects/admin_menu-6.x-3.0-alpha4.zip\";s:12:\"archive_type\";s:3:\"zip\";s:3:\"md5\";s:32:\"bdd802eb067786ee825db3e45531816d\";s:4:\"size\";s:6:\"106467\";s:8:\"filedate\";s:10:\"1293229551\";}}s:5:\"terms\";a:1:{s:12:\"Release type\";a:2:{i:0;s:12:\"New features\";i:1;s:9:\"Bug fixes\";}}}s:14:\"6.x-3.0-alpha3\";a:14:{s:4:\"name\";s:25:\"admin_menu 6.x-3.0-alpha3\";s:7:\"version\";s:14:\"6.x-3.0-alpha3\";s:3:\"tag\";s:14:\"6.x-3.0-alpha3\";s:13:\"version_major\";s:1:\"3\";s:13:\"version_patch\";s:1:\"0\";s:13:\"version_extra\";s:6:\"alpha3\";s:6:\"status\";s:9:\"published\";s:12:\"release_link\";s:29:\"http://drupal.org/node/550878\";s:13:\"download_link\";s:69:\"http://ftp.drupal.org/files/projects/admin_menu-6.x-3.0-alpha3.tar.gz\";s:4:\"date\";s:10:\"1250462403\";s:6:\"mdhash\";s:32:\"ca00ce1b53f3d6ac8d53773d9dd66378\";s:8:\"filesize\";s:5:\"60772\";s:5:\"files\";a:2:{i:0;a:5:{s:3:\"url\";s:69:\"http://ftp.drupal.org/files/projects/admin_menu-6.x-3.0-alpha3.tar.gz\";s:12:\"archive_type\";s:6:\"tar.gz\";s:3:\"md5\";s:32:\"ca00ce1b53f3d6ac8d53773d9dd66378\";s:4:\"size\";s:5:\"60772\";s:8:\"filedate\";s:10:\"1250462403\";}i:1;a:5:{s:3:\"url\";s:66:\"http://ftp.drupal.org/files/projects/admin_menu-6.x-3.0-alpha3.zip\";s:12:\"archive_type\";s:3:\"zip\";s:3:\"md5\";s:32:\"51c4da227e87f3101e41763160ec6b32\";s:4:\"size\";s:5:\"91866\";s:8:\"filedate\";s:10:\"1293229552\";}}s:5:\"terms\";a:1:{s:12:\"Release type\";a:2:{i:0;s:12:\"New ...