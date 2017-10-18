Разработать модуль - отзывы о магазине с яндекса. ТЗ http://dropmefiles.com/7OsZU Кому по силам, пишите цену/сроки. Работаем по БС или оплате на вебмани. Если с этой задачей ...
Создать сайт (копия/парсер)
Добрый вечер, задача сделать вот такой сайт(каталог) http://k-part.com/ru , или парсер всей базы, но обратите внимание на внутрение страницы каталога пример http://k-part.com/ru#?k=!0!1!5153!60!219 активные цифры на картинках,
также если это сделать сложно, жду вариантов как сделать аналог, есть различные конкуренты например, http://klaxon-parts.ru/#?k=!0!9999!1!3330!4182!1!148 или http://catalog.ornekismakinalari.com.tr/tr#3|1440|26721|1654021|1654022
P.S. Для локального пользования есть программа со всеми этими книгами называется linkone komatsu, книги у меня тоже все есть, но они в зашифрованном виде, например фото в архиве .ILG, сама структура каждой страницы в .BLI...
Жду предложений, по ценам и срокам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на Джумле. Нужен функционал печати дипломов и сертификатов с подстановкой данных в шаблон из БД. Заказчик не мы, а наш клиент (если вы согласны заключить с ним договор, то можно работать напрямую и ...Закрыт7 лет назад
ТЗ в файле.Закрыт7 лет назад
сайт mflo24.ru сейчас страница оформления заказа разделена на несколько вкладок в первой вкладке нужно 1) Время заказа, поставить два поля для времени заказа "с [ : ] по [ : ]" 2) Сделать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! В общем для понимания процесса и сути задачи.. есть диспетчер и есть исполнитель, диспетчер принимает задания и вносит их в Битрикс24, далее в назначенный в задании день исполнитель автоматически получает это задание на ...Закрыт7 лет назад
- $10000
Требуется специалист/команда для вывода проекта на ICO. 1. Инфраструктурная частьСерверы с кошельками, клиенты для работы с RPC Ethereum, определение и реализация библиотек для взаимодействия с вебсайтом.1.1. ТЗ для смарт-контракта2. Выпуск смарт-контракта в соответствии с ТЗ3. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт на Wordpress В нём есть каталог кухонь, под каждой из которых размещена кнопку "Хочу такую кухню" при нажатии на которую появляется всплывающая форма, реализованная при помощи плагина Contact Form7. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на wordpress. http://floorsanderslondon.com/ Необходимо переписать на обычный HTML. Без CMS. Без админки.Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
На сайте установлен шаблон Х theme, на ней есть плагин Cornerstone, в нем сделано несколько custom-элементов. Задача - перенести один из этих кастомных элементов на сайт с другим шаблоном, на котором тоже установлен Cornerstone. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть макет динамической смены элементов в блоке. Каждый элемент содержит изображение и текст к нему. В варианте для больших экранов: Все изображения расположены в один ряд. "Активный" элемент имеет увеличенное изображение и обязательно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад