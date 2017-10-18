Создать сайт (копия/парсер)

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Закрыт2 заявки113 просмотров

Добрый вечер, задача сделать вот такой сайт(каталог) http://k-part.com/ru , или парсер всей базы, но обратите внимание на внутрение страницы каталога пример http://k-part.com/ru#?k=!0!1!5153!60!219 активные цифры на картинках, 

также если это сделать сложно, жду вариантов как сделать аналог, есть различные конкуренты например, http://klaxon-parts.ru/#?k=!0!9999!1!3330!4182!1!148 или http://catalog.ornekismakinalari.com.tr/tr#3|1440|26721|1654021|1654022

P.S. Для локального пользования есть программа со всеми этими книгами называется linkone komatsu, книги у меня тоже все есть, но они в зашифрованном виде, например фото в архиве .ILG, сама структура каждой страницы в .BLI... 

Жду предложений, по ценам и срокам.

8 лет назад
Vinn
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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