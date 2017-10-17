Переписать сайт с Wordpress

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Закрыт8 заявок192 просмотра

Есть сайт на wordpress.  http://floorsanderslondon.com/    Необходимо переписать на обычный HTML. Без CMS. Без админки. 

HTMLWordPress
8 лет назад
Maxim_123-123
Максим 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров