Здравствуйте! Необходимо подключить действующий магазин по API к Яндекс.Маркет. Магазин на текущий момент уже подключен и работает c Яндекс.Маркт, но не по API. Сайт на Joomla, магазин на JBZoo.
Сверстать "слайдер" на сайт
Есть макет динамической смены элементов в блоке. Каждый элемент содержит изображение и текст к нему.
В варианте для больших экранов:
Все изображения расположены в один ряд. "Активный" элемент имеет увеличенное изображение и обязательно находится вторым по порядку расположения в ряду. При смене элемента происходит сдвиг всего ряда в соответствующую сторону на соответствующее число элементов (по типу карусели). Смена элементов выполняется через стрелочки или через нажатие на конкретное превью-изображение элемента. При смене изображения на выбранное также происходит смена текста на текст соответствующего элемента.
При анимации смены изображений достаточно затухания/проявления изображения (fadeIn/fadeOut). Готовы рассмотреть ваш вариант анимации, если она будет плавной и уместной.
В варианте для мобильных устройств видно только контент "активного" элемента. Управление происходит через стрелочки.
Тонкой подстройки css-стилей не требуется. Главная задача - настройка скрипта. А стили подстроим сами.
Выбранный исполнитель
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