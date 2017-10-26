Сверстать "слайдер" на сайт

Есть макет динамической смены элементов в блоке. Каждый элемент содержит изображение и текст к нему.

В варианте для больших экранов:

Все изображения расположены в один ряд. "Активный" элемент имеет увеличенное изображение и обязательно находится вторым по порядку расположения в ряду. При смене элемента происходит сдвиг всего ряда в соответствующую сторону на соответствующее число элементов (по типу карусели). Смена элементов выполняется через стрелочки или через нажатие на конкретное превью-изображение элемента. При смене изображения на выбранное также происходит смена текста на текст соответствующего элемента.

При анимации смены изображений достаточно затухания/проявления изображения (fadeIn/fadeOut). Готовы рассмотреть ваш вариант анимации, если она будет плавной и уместной.

В варианте для мобильных устройств видно только контент "активного" элемента. Управление происходит через стрелочки.

Тонкой подстройки css-стилей не требуется. Главная задача - настройка скрипта. А стили подстроим сами.