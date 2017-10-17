Разработать сайт по трубопроводному оборудованию, запорной арматуре и

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Закрыт10 заявок165 просмотров

Необходимо разработать сайт (дизайн, верстка, необходимый функционал) по трубопроводному оборудованию, запорной арматуре и еще 1-2 направлениям.для образца даю ссылки на подобные сайты, все остальное в скайпе (verimbo)

Кроссбраузерная верстка, адаптивный дизайнhttps://tpkom.comst-ng.ruhttp://ссю.рф/tovaryhttp://promtek-k.rupromtek23.ru/

8 лет назад
vik1370
Игорь 
44 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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