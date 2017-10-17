Доработка некоторый моментов по сайту на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок249 просмотров

Здравствуйте фрилансеры!

Нужно сделать следующее:

  • заменить слайдер.
  • Удалить 3 плагина/скрипта.
  • установить автоматически обновляемый Sitemap.xml
  • сделать ЧПУ для разных языков.
  • сделать форму.
ВАЖНО:

до работ допускаются:

специалисты от 5 отзывов.

не имеющие отрицательных отзывов.

WordPress
7 лет назад
wb-work
Сергій 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров