Настройка json файла. сайт на Битриксе

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Завершен1 заявка165 просмотров

Все подробности в личной переписке. В кратце: есть json файл. его надо настроить в админке, чтобы новости выводились автоматически на сайт.

8 лет назад
Tankgirl
Наталья 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 минут назад
8 лет назад
$80
3 дня
Очень большое спасибо исполнителю) За терпение и профессионализм) Буду обращаться еще.
Все хорошо, отличный заказчик, никаких проблем. Рекомендую!

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hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 минут назад
8 лет назад
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