Исправление бага в вёрстке (MacOS, iOS)

Имеется проект на Magento. Есть проблемы с отображением видео блока. Проблема возникает только на iPhone. На всех остальных девайсах работает отлично.

В ответе укажите имеете ли вы опыт отладки работы js-скриптов на iOS и MacOS и стоимость работ.

Если у вас нет iPhone и MacBook , просьба даже не писать.