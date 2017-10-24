Необходимо доработать сайт на Joomla 3, а именно сделать так, чтобы при смене картинки менялся текст слева. На сайте используется Ignite Gallery.
Правки в Flask(на AWS VPC),при работе с Gmail-api и oauth2client
На AWS VPC(Ubuntu16+Apache2), развёрнуто Flask приложение(python3), в котором используется google-аутентификация через Gmail API, выполняемая с помощью модуля oauth2client(заранее извиняюсь, если где-либо ошибся в формулировках).
Пользователь выполняет вход на сайт через форму авторизации google и даёт приложению права на чтение своей почты. Важным пунктом является сохранение json-файла пользователя, через которые, в дальнейшем идёт работа с его сессией. Однако в логе сервера получаем ошибку доступа со стороны google:
[Tue Oct 17 06:47:23.234383 2017] [wsgi:error] googleapiclient.errors.HttpError:
[Tue Oct 17 06:47:28.700745 2017] [wsgi:error]WARNING:googleapiclient.http:Encountered 403 Forbidden with reason "insufficientPermissions"
Напрямую, запрос к текущей сессии, выполняется без ошибок.
На сайте уже "ковырялся" программист, поэтому есть куски закомментированного кода.
Задача: исправить/выполнить настройку сервера/внести правки, чтобы этот момент работал корректно, сохраняя json в файле, а также просмотреть ошибку login|logout(который уходит в 500 Internal Server Error и, вероятно, является следствием первой ошибки)
Необходимые навыки:
Знание Python3,Flask
Опыт работы с Gmail API, oauth2client
Наличие тестового аккаунта gmail.
ВАЖНО: наличие аккаунта на upwork,т.к. все "движухи" по данной задаче, часть большого проекта.
Бюджет:50-60$
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