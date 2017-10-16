Сайт нумизматический онлайн интернет аукцион

Имеется: Сайт nicoinvest.ru

Функционал: интернет-аукцион монет (живые торги онлайн под таймер), интернет-магазин.

Проблемы: написан на голом PHP 5. Очень сложно вводился любой новый функционал. В какойто момент сломали работу с базами, сайт начал тормозить и виснуть.

Текущая ситуация:

В разработке сайт new.nicoinvest.ru – в который полностью копировался имеющийся функционал и дизайн предыдущего, но на php7 и какой то «блочной» основе. Обещалось, что он более подходит для беспроблемных изменений.

Проблема: не закончен.

Состояние: Готов движок предварительных и онлайн торгов (об устройстве ниже), но не объединен в единый автоматический механизм как на старом сайте. Имеется админка. Не закончена верстка (потенциальная связь с текущим верстальщиком есть). Отсутствуют страницы магазин и архив. Не перенесена база юзеров со старого сайта.

Требуется: на данный момент требуется закончить new.nicoinvest.ru таким образом, чтобы он копировал текущий функционал и дизайн старого nicoinvest.ru.

Первая и основная задача: закончить разработку и верстку раздела «аукцион» и главной страницы, чтобы можно было проводить аукционы.

Имеется старый тестовый сайт test.nicoinvest.ru где можно полазить в том числе по админке, посмотреть, что есть.

Примерное описание основных функций старого сайта по аукциону:

1. Регистрация юзеров.

2. Личный кабинет юзера с избранными лотами.

3. Аукцион.

3.1 Имеет 4 стадии, которые сайт меняет автоматически по проставленному таймеру:

-Подготовка: даже если лоты в базе, аукцион их не показывает, только тикает таймер на главной странице: «до открытия аукциона».

- Предварительные торги: вывешен общий список лотов (в течение недели), имеются кнопки сделать ставку и поставить автоставку. Люди торгуются в течении недели, ставки видны в логе ставок.

- Онлайн-торги. Когда заканчиваются предварительные торги, начинаются онлайн торги. У нас для этого имеется специальное окно над общим списком лотов, где с моменты начала онлайн торгов, лоты разыгрываются уже по одному, начиная с первого, имитируя живой аукцион. Все ставки, сделанные во время предварительных торгов сохранены и с них идут торги в онлайне.

Все можно посмотреть как это выглядит на test.nicoinvest.ru, включив в админке «тестовый прогон».

- Статус аукциона – завершен. Этот этап сейчас имеется, на той же страничке видны итоги торгов, но в принципе он не нужен. Можно его вырезать, а на этом этапе, сразу переносить аукцион в архив, так как в архиве все выглядит аналогично, фактически сейчас дублируется.

Далее имеется:

3.2 Общий лог ставок в админке.

3.3 Последовательный откат ставок из админки (когда юзеры случайно не туда поставили).

3.4 Результаты в админке (раздел текущие ставки в нынешней) со списком лотов, юзеры с последней ставкой, их данные.

3.5 Выгрузка из excel списка лотов и описания на сайт.

3.6 Возможность создать или убрать дополнительный лот.

4. Рассылка емейлов юзерам из базы, где мы сами набираем текст.

4.1 Авторассылка письмо юзерам, у которых есть выигранные лоты.

5. Архив аукционов.

6. Магазин