Работа с Google Maps API. Добавление маркеров по адресу, разбивка по категориям, кластеризация, возможность оценки и комментирования каждого объекта (визуализация рейтинга - цветами). Подробнее в личку.
Изменения в вёрстке сайта
Здравствуйте,
нужно внести изменения в вёрстку сайта. Подробнее напишу в переписке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Исправить ошибки в логах на сайте yii2Завершен8 лет назад
Все понятно из названия, предлагайте ваши цены и сроки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $1
Нужно сделать простую базу на связке php+ MySQL Функции: 1 Добавить запись. 2. удалить запись 3. редактировать запись 4. поиск. (ищет любое введенное слово по всей ...Завершен8 лет назад
- $2
instavod .ru/kontakty.html (пробел убрать) настроить форму обратной связи, желательно без перезагрузки страницы и выдаче сообщения в красивом блоке (не alert!) об успешной отправкеВеб-программирование12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Сбились условия доставки в интернет магазине. В админке все верно. На веб не отображаются картинки и не весь подгружается. Пример текущего отображения прилагаю.Завершен7 лет назад
Мультиязычный сайт на поддоменах, регистрация/авторизация, личный кабинет, возможность пополнения счета или возможность покупки пакетов в мобильных приложениях, возможность добавлять отзывы, оценивать отзывы, админ часть, модерация отзывов и редактирования, статистика, поиск материалов. На ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
На сайте установлена reCAPTCHA. Она появляется в модальном окне после нажатия кнопки отправить. Но сейчас ее не обязательно подтверждать, можно отправить форму и без капчи. Нужно сделать ее обязательнойЗавершен8 лет назад
Требуется подключение и настройка API каталогов запчастей в систему написанную на Ruby on Rails . документация: https://github.com/AutoDealerRuВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $40
Есть сайт,стоит на одном из PHP фреймворков – Фалькон. Нужно в админке сделать возможность добавление новых администраторов + удаление и редактирование старых. Срок до завтра до 12 по мск,цена та,что я указал. ...Завершен8 лет назад